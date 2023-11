Weer grote opbrengst voor de Kwakelse Veiling: €81.844,-￼

De Kwakel – Na de uitstekende eerste Veilingavond van vorige week,startte afgelopen zaterdag om 19:30 uur de tweede avond van de Kwakelse Veiling. In de kantine van KDO waren er wederom vele kinderen aanwezig die enthousiast gingen bieden op één of meerdere kinderkavels. Zo kon er o.a. geboden worden op een bestuurbare monster truck, een Sweets & Candy pakket, Derbystar voetballen, een 10-rittenkaart voor de Hobbyclub en een chocoladepakket. Net als vorige week werden er paarse ‘Trots op de Kwakel’ bidons geveild voor € 5,- en waren er vele glimlachen te zien op de gezichten van de kinderen, toen zij huiswaarts keerden. Onder alle verkochte kavels in het eerste uur werd er tot slot een gourmetschotel voor 6 personen verloot.

Het werd vervolgens al snel gezellig en druk in de kantine met volwassenen, dit kwam mede doordat er bewust vroeg aantrekkelijke kavels aangeboden werden. Om de meter krentenbroden, pondje palingen, kazen, planten, het buffet voor 10 personen bij Eijk & Veld, Casino avond bij Gasterij de Kwakel werd fanatiek gestreden, wat de gemiddelde opbrengst per kavel gelijk omhoogstuwde. Een BBQ op een eigen weiland bij het Zouthuizersluizermolenpad, een IPad en een bezoek van Sinterklaas vielen eveneens goed in de smaak onder de aanwezigen.

Om 21:45 uur waren er al twee premies gevallen, waardoor € 10.000,- aan opbrengsten in sneltreinvaart een feit was. Hierna leverden de escaperoom voor 8 personen bij Fort K, een dag varen met een 9-persoons sloep, een privévlucht met Sergio 757 Aviation, een bierproeverij voor 10 personen door Sander Voorn en kaarten voor AZ-Vitesse, eveneens veel geld op. Om een en pot met Amsterdamse uitjes plus een uniek bezoek aan de Kesbeke fabriek van de Augurkenkoning werd bovendien volop gestreden, net als een bezoek aan de Mercedes fabriek in Bremen. Voor een padelinstructie voor beginners, een verblijf in een luxe woning voor 4 personen op Resort Arcen en een picknicktafel gingen eveneens vele handen in de lucht.



Van de premies die op deze avond werden aangeboden, was een reis voor 4 dagen naar Parijs incl. een retourticket met de Thalys, zeer spraakmakend. Om 23:30 uur viel deze premie toen er € 25.000,- bij elkaar geveild was. Hierna volgde er 2 kaarten voor Taylor Swift in de Johan Cruijff Arena in juli 2024, die uiteindelijk voor € 1.000,- geveild werden, een absolute aanwinst voor deze avond. In het laatste gedeelte van de avond waren de kookworkshop voor 8 personen bij In Den Ossenwaerd, 4 Silver kaarten voor het Open Air festival en een salsa workshop voor 25 personen, erg populair. Ludiek was de strijd om de Adventskalender van Easytoys en het startnummer naar keuze voor de kermisoptocht van 2024. Het absolute hoogtepunt van de avond was het ‘gevecht’ om het Poldersporten voor 25 personen incl. BBQ en drankjes, die uiteindelijk voor € 1.750,- aan de man werd gebracht.

Om 01:30 uur was de laatste kavel geveild en kon de eindstand opgemaakt worden. Met zijn allen zijn we erin geslaagd om een gigantisch bedrag op te halen van € 44.387,-. Dit bedrag opgeteld met de opbrengst van vorige week, betekent dat er deze 64e editie maar liefst € 81.844,- bij elkaar is geveild. Alleen in 2018 (€ 82.995,-) en 2022 (€ 91.387,-) was de totaal opbrengst nog hoger. Een grandioze prestatie, waarmee het verenigingsleven in De Kwakel een financiële impuls kan gaan krijgen. Vele Kwakelse verenigingen hebben een aanvraag gedaan voor een gedeelte van deze opbrengst. In de komende weken gaat het Veilingcomité deze aanvragen doornemen en een verdeling tussen de verenigingen gaan maken.