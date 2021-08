Weer gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof

Aalsmeer – Het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg naast de Katholieke Kerk is tijdens de eerste drie weekenden van september weer het decor voor de jaarlijkse Gedichtentuin van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer. Het thema van dit jaar, ‘Verlangen’, bleek een schot in de roos. Uit de vele inzendingen zijn nu 32 gedichten geselecteerd.

Wat kan een mens divers verlangen en dat uitdrukken in uiteenlopende stijlen van poëzie. Je hoeft heus geen poëziekenner te zijn of dagelijks gedichten te lezen om in de serene rust van de Gedichtentuin te genieten. Laat je verrassen, neem de tekst in je op en ervaar emotie. Emotie omdat je je bewust wordt van je eigen verlangens of omdat je je kunt verplaatsen in de schrijver, een gevoel van medeleven ervaart of getroffen wordt door bijzonder taalgebruik. Het maakt niet uit wát je voelt, misschien ben je alleen maar nieuwsgierig.

Ga langs op 4 en 5, 11 en 12 en 18 en 19 september. Het groene ijzeren hek gaat deze dagen open om 12.00 uur en sluit weer om 17.00 uur. De toegang is gratis.

Het boekje met alle 32 gedichten is in de Gedichtentuin te koop voor 5 euro. Locatie: Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg 13.

Foto: KCA