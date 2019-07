Weer fotowedstrijd ‘Tuin en Dier’!

Aalsmeer – De zomervakantie lonkt, nog een weekje school en dan mogen de kinderen en leerkrachten gaan genieten van zes weken zelf bepalen wat te doen. Natuurlijk gaan ook veel inwoners, niet werkzaam in het onderwijs, de komende maanden van een welverdiende vakantie genieten. Ook clubs en verenigingen houden een zomerstop en dit betekent voor de Meerbode ruimte voor meer foto’s. De tuinen- en dierenwedstrijd gaat weer van start en dankzij sponsoring van Tuincentrum Het Oosten mogen er cadeaubonnen weggeven worden voor de mooiste tuinen en leukste en liefste dierenfoto’s of een combinatie van deze twee.

De tuin ontdekken

Het voorbeeld in deze is de openingsfoto bij de wedstrijd. Dit kleine katje mag voor het eerst naar buiten, op ontdekkingstocht door de tuin en hij vindt het prachtig. De plantjes bewegen onverwachts en wat is dat voor een beestje? Heerlijk om dit beeld vast te mogen leggen.

Tot half augustus

Doet u/jij ook (weer) mee aan de fotowedstrijd tuinen en dieren? Tot en met half augustus mogen foto’s ingeleverd worden. Wekelijks wordt voor één foto op de voorpagina gekozen, maar bij voldoende ruimte volgen ook pagina’s met leuke, lieve en mooie foto’s. Gaarne de bijdrage wel voorzien van een verhaaltje met meer informatie over de tuin of het dier(en) op de foto. Insturen kan naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Heel benieuwd hoe vaak de redactie ‘oh, wat mooi’ en ‘oh, wat lief’ kan gaan zeggen…