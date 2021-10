Weer bedrijfsbezoek voor 75+ Club ‘Aelsmeer’

Aalsmeer – De 75+ club van de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, bestaande uit Aalsmeerse bedrijven die alle 75 jaar of ouder zijn, brengt normaliter twee maal per jaar een bedrijfsbezoek aan één van haar leden. Corona strooide echter roet in het eten, maar op 7 oktober kon er gelukkig weer een bedrijfsbezoek worden georganiseerd. Ditmaal was de club te gast bij Burgers Carrosserie aan de Lakenblekerstraat. De opkomst was overweldigend. Voorzitter Berry Philippa heette iedereen hartelijk welkom en bedankte Burgers voor de gastvrije ontvangst.

Hierna kreeg algemeen directeur Ton Burgers het woord. Hij schetste aan de hand van een Powerpoint presentatie de historie van het familiebedrijf, dat in 1925 in Vrouwentroost werd opgericht door Koos Burgers. Werden er aanvankelijk boerenkarren en landbouwvoertuigen gebouwd, na verloop van tijd maakten deze plaats voor gesloten carrosserieën. Het bedrijf groeide snel en in 1981 werd verhuisd naar de huidige locatie. In 2002 is Burgers begonnen met de Double Deck-productie, trailers die 60% meer lading kunnen vervoeren waardoor er veel minder CO2 wordt uitgestoten. Momenteel worden vier tot acht Double Deck Trailers per week geproduceerd, maar het streven is om dit aantal op te voeren naar zestien trailers per week. Inmiddels heeft Burgers ook meerdere servicelocaties in Europa geopend. Daarnaast worden Mega Trailers geproduceerd, speciaal ontworpen voor luchttransport. Door een ingenieuze constructie hebben deze trailers een intern volume van ruim 100 vierkante meter waardoor 3 tot 4 luchtvrachtpallets gelijktijdig kunnen worden vervoerd met als resultaat lagere kosten en een verminderde aanslag op het milieu. Eén van de nieuwste producten is een 100% elektrisch aangedreven bezorgvoertuig.

Burgers heeft in totaal 130 medewerkers in dienst en behoort tot de top 3 van carrosseriebedrijven in Europa. Na de presentatie werd de 75+ club in drie groepen rondgeleid langs de verschillende afdelingen van dit imposante bedrijf. Een ieder was zichtbaar onder de indruk. Na afloop van de rondleiding stond er een heerlijk buffet klaar dat was verzorgd door de koks van Zorgcentrum Aelsmeer.

Bij vertrek kregen de bezoekers een fraaie paraplu en een boekje over de ontwikkeling van het bedrijf mee naar huis. De Vrienden kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Het volgende bedrijfsbezoek van de 75+ Club zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.