Weer autobrand in Vinkeveen

De Ronde Venen – Voor de tweede keer in drie weken is er een auto uitgebrand die geparkeerd stond op het Kloosterplein in Vinkeveen. Buurtbewoners ontdekte de brand vrijdagochtend en belden direct 112. De brandende auto stond naast de brandweerkazerne, dus de brandweer was heel snel paraat om de boel te blussen. woedde naast de brandweerkazerne dus de brandweer was razend snel ter plekke. Er was echter geen redden meer aan. De Volkswagen up stond toen al in lichterlaaie, maar de brandweer had de vlammenzee snel onder controle. Helaas is de auto wel total loss geraakt. Drie weken geleden brandde er ook al uit auto uit op het Kloosterplein De politie zoekt getuigen. Zij sluiten brandstichting niet uit. Weet u iets of heeft u iets gezien? Bel 0900-8844 of anoniem: 0800-7000