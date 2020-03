Weekmarkt dinsdag alleen met etenswaren

Aalsmeer – Door de recente maatregelen van het kabinet is regionaal afgesproken om non-food kramen niet meer toe te staan op de markt. Hierdoor gaat de markt op dinsdag op het Praamplein wel door maar alleen voor de kramen met etenswaren.

Weekmarkten worden gezien als een openlucht supermarkt die voorziet in eerste levensbehoeften van inwoners en bijdraagt aan de vermindering van druk op en drukte in de gewone supermarkten. Naast voorwaarden voor het verlenen van doorgang aan weekmarkten vanuit de veiligheidsregio, doet de gemeente een dringend beroep op bezoekers en ondernemers om zich aan de voorschriften te houden voor een veilige markt.

Ook gelden duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. Dit ‘corona-protocol’ is conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De marktmeester en handhavers van de gemeente zien toe op naleving van deze regels. Bij niet voldoende afstand of groepsvorming vindt handhaving plaats en indien nodig sluiting.

Wethouder Economische Zaken Robert van Rijn: “Veiligheid gaat voor alles. Afgelopen week is de markt goed en veilig verlopen. Met deze maatregel kunnen we meer ruimte creëren voor spreiding van de marktkramen. Daarmee kan de markt ook veilig blijven en een bijdrage leveren in de vitale voedselketen.”

Belangrijkste richtlijnen:

• De kramen staan verspreid over de markt opgesteld, zodat het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.

• Voorkom hand-op-hand contact. Betalingen liefst met Pin. Bij contante betaling a.u.b. geld op de toonbank, zodat daar géén contact met de hand voor nodig is

• Zorg daar waar nodig is voor voldoende desinfecterende handzeep

• Géén zitjes en of statafels en proef-bordjes bij de marktkramen

• Handschoenen als consumenten en verkopers voedsel aanraken

• Het is niet de bedoeling dat er etenswaren genuttigd wordt op de markt. De marktkooplieden geven de producten mee in meeneemverpakkingen

• Er staan waarschuwingsborden op en rond de markt waarop de regels staan.

De gemeente probeert ondanks alle beperkende maatregelen Aalsmeer zo leefbaar mogelijk te houden. Van iedereen wordt een bijdrage verwacht om het coronavirus een halt toe te roepen.