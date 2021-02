Weekend vol ijspret veilig afgesloten

Aalsmeer – Afgelopen weekend hebben Aalsmeer en Kudelstaart volop genoten van de ijspret. Een unieke situatie waarin zelfs op de Grote Poel van de Westeinderplassen veilig geschaatst kon worden. Het was bijna 10 jaar geleden dat dit kon. Door de goede samenwerking met de Aalsmeerse ijsclubs en ijsmeesters heeft de gemeente alle ijsrecreanten van actuele informatie kunnen voorzien, zodat iedereen veilig het ijs op kon.

Vaarverbod opgeheven

Nu de ijspret voorbij is, is ook het vaarverbod voor de Aalsmeerse wateren opgeheven. Het vaarverbod was afgelopen donderdag 11 februari om vijf uur in de ochtend ingesteld. “Met het vaarverbod proberen we ijsvorming te stimuleren, zodat er binnenkort mogelijk geschaatst kan worden op de Westeinderplassen. Uiteraard kan er alleen van de ijspret genoten worden met inachtneming van de coronamaatregelen. Als we voldoende afstand houden en drukte voorkomen kunnen we toch genieten van dit unieke en oer-Hollandse tafereel. Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis laten we ons dit niet afnemen”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de aankondiging van het instellen van het vaarverbod.

Een goed besluit overigens, want al dezelfde donderdag werden de eerste schaatsers op de Kleine Poel gesignaleerd. Dit was best riskant, want het ijs was nog dun. Ook vrijdag werd er volop geschaatst op de Kleine Poel, diverse sloten en door enkele waaghalzen op de Grote Poel. Vanaf zaterdag gaven de Aalsmeerse ijsmeesters aan dat er op de meeste plekken in de gemeente, ook de Grote Poel, veilig geschaatst kon worden. Met een strak blauwe hemel en een heerlijke zonnetje is massaal genoten van deze winterpret.

“Fantastisch weekend”

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Wat hebben we met elkaar een fantastisch weekend beleefd. Wat was dit een mooi cadeau aan iedereen in een periode waarin door de coronabeperking weinig kan. Ook ik heb met mijn gezin enorm genoten op het ijs. Heel fijn dat we dit weekend konden afsluiten zonder grote ongelukken. Daarom sta ik ook graag even stil bij de goede samenwerking die er was tussen de ijsclubs, handhaving, politie, verkeersregelaars en publiekscommunicatie. Zij hebben met elkaar ervoor gezorgd dat iedereen veilig heeft kunnen genieten, maar ook tijdig gewaarschuwd werd om het ijs af te gaan toen zondagmiddag de dooi snel intrad. Namens mij en ik denk namens alle Aalsmeerders: Veel dank daarvoor!”

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte met zijn dochtertje op de prikslee op de Grote Poel.