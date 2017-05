Weekend: Veel te doen in Aalsmeer

Aalsmeer – Ondanks de regen is menigeen vrijdag 12 mei met een glimlach op het gezicht wakker geworden. Donderdag was ook een geweldige avond. De voetballers van Ajax door naar de Europese finale en de meidengroep OG3NE mag aanstaande zaterdag 13 mei als zesde optreden in de finale van het Songfestival. En, het is (bijna) weekend en dit betekent in Aalsmeer weer veel activiteiten.

Geraniummarkt en braderie

Om 9.00 uur starten zaterdag de jaarlijkse Geraniummarkt op het Raadhuisplein en de braderie in de Zijdstraat in het Centrum. Tot 17.00 uur kan eenieder zijn/haar slag slaan om de tuin of het terras op te fleuren. Op de braderie zo’n tachtig kramen met een gevarieerd scala aan producten. Bovendien hebben de diverse ondernemers in het Centrum in de winkels leuke aanbiedingen. Het is tot slot zondag Moederdag. Het is zaterdag ook Molendag en in dit kader zijn de molens De Leeuw op het Molenplein en Stommeermolen aan het Molenvliet open.

Veiling en Nepal benefiet

Zaterdagavond 13 mei biedt een gevarieerd programma. Zo begint om 20.00 uur in het Dorpshuis de jaarlijkse veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Er worden tal van producten en diensten aangeboden. De veilingmeesters Dick Venema en Gert Ubink hebben er zin in! In The Beach aan de Oosteinderweg 247a is de, eveneens jaarlijkse, benefietavond voor Nepal. Er wordt geld ingezameld om dorpjes in Nepal te voorzien van water. Om 19.00 uur begint hiervoor een volleybaltoernooi en vanaf 21.30 uur is iedereen welkom om te komen genieten van livemuziek van de bands de Hucksters en Taek, Blank en Frank, heerlijke Nepalese hapjes en er kunnen spulletjes gekocht worden op de Nepalese markt.

Popquiz, jazz en exposities

En, er is meer muziek dit weekend. Wie actief aan de slag wil met muziek kan deelnemen aan de jaarlijkse, grote Popquiz in café Joppe in de Weteringstraat. De aanvang is 20.30 uur en de winnaar wacht, naast eeuwige roem, een prachtige wisseltrofee. In cultureel café Bacchus is een jazzoptreden van de band rond de jonge Turkse zanger Yasam Hancilar. Aanvang is 21.30 uur.

Tot slot zondagtips: In De Oude Veiling een concert van Lynne Hansen en The Good Intentions uit Canada. Aanvang is 15.00 uur. Galerie Sous-Terre tegenover de watertoren biedt de bijzondere expositie ‘Doeken van Sterren’ en aan Moederdag wordt extra aandacht geschonken. Open (ook zaterdag) van 13.00 tot 17.00 uur. In het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is vorige week de nieuwe expositie van de Aalsmeerse kunstenares Karin Borgman en haar vriendin (al ruim 30 jaar) Petra Boshart. De schilderen en beelden zijn zaterdag en zondag te bewonderen tussen 14.00 en 17.00 uur.

Fijn weekend!