Weekaatje vindt in 2018 in juni plaats

Aalsmeer – De organisatie van het Weekaatje heeft recentelijk in samenspraak met het bestuur van FC Aalsmeer besloten het Weekaatje aankomend jaar in het weekend van 22 tot en met 24 juni 2018 te organiseren.

De oorzaak ligt in de gewijzigde competitieopzet van de KNVB voor het seizoen 2017-2018. De competitie is dit seizoen namelijk pas eind september gestart. Hierdoor staat er een volledig competitieprogramma in het Pinksterweekend van 2018 gepland en is er geen ruimte voor andere activiteiten, waaronder het Weekaatje.

Het bestuur betreurt deze ontwikkeling en realiseert zich dat het grote evenement, hopelijk eenmalig, met een dag zal moeten worden ingekort.

“Op korte termijn vindt er een gesprek met de KNVB plaats met als doel de editie van 2019 en volgende jaren in het Pinksterweekend te kunnen blijven organiseren”, aldus het bestuur en de organisatie van het Weekaatje op de website van voetbalvereniging FC Aalsmeer.

Bron: website FC Aalsmeer