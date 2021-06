Aalsmeer – Deze week is het de week voor gezonde jeugd in Aalsmeer. In deze week is er extra aandacht voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien. Zo stond de waterbakfiets (met lekker fruitwater) bij alle winkels van de AH in Aalsmeer en Kudelstaart, is er vandaag de buitenspeeldag en wordt er lekker fruit uitgedeeld tijdens het mini voetbal toernooi bij RKDES. Dit allemaal mede mogelijk gemaakt door de JOGG partners in Aalsmeer: Levarht, AH en Zorg en Zekerheid.

Daarnaast was er ook aandacht voor de gezonde sportkantine. In Aalsmeer zijn al een meerdere gezonde sportkantines en deze hebben vorig jaar al de ‘gezonde veegmat’ mogen ontvangen. Afgelopen maandag kon ook de sportkantine van RKDES deze ontvangen.

RKDES heeft al jaren een kantine met een gouden certificaat en dit komt mede door het goede kantine team onder leiding van Marielle Buskermolen. Zij kreeg dan ook namens Micha Hoogewoud (JOGG regisseur) de veegmat uitgereikt. Uiteraard hopen de JOGG partners dat alle sportverenigingen weer langzaam verder open gaan en gebruik kunnen maken van de (gezonde) kantines!

Foto: Veegmat voor Marielle Buskermolen (RKDES), uitgereikt door Micha Hoogewoud (JOGG regisseur),