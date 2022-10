Waterwolftunnel avond/nacht dicht

Aalsmeer – In de avond en nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 oktober is er een oefening van hulpdiensten in de Waterwolftunnel. Ook werkt de provincie Noord-Holland aan de geluidschermen rondom de op- en afritten bij de Middenweg en Hornweg. De Waterwolftunnel en de toe- en afritten van de N201 naar de Middenweg en naar de Braziliëlaan zijn hiervoor afgesloten van 6 oktober 19.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur. Verkeer van de Middenweg wordt omgeleid via de Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar de N231 (Legmeerdijk). Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Oefening samenwerking

Om de veiligheid in tunnels te behouden, oefenen hulpdiensten iedere vier jaar. Brandweer, politie, ambulancedienst, provincie Noord-Holland, veiligheidsregio’s Amsterdam Amstelland en Kennemerland en de tunnelbeheerorganisatie trainen de samenwerking tijdens deze realistische oefenen.