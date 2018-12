Watertoren niet open door sneeuw en mist

Aalsmeer – Van korte duur was de sneeuwval afgelopen zaterdag 15 december aan het einde van de avond. Er viel een behoorlijk laagje, maar zondag kon hier al niet meer van genoten worden. De temperatuur was gestegen en wist de witte wereld snel grotendeels te laten verdwijnen.

De overgebleven nattigheid was voor de beheerders van de Watertoren de reden om de openstelling zondag 16 december geen doorgang te laten vinden. “Wegens weersomstandigheden is het niet verantwoord de Watertoren te beklimmen”, zo was te lezen op het schrijven aan het hekwerk. Veiligheid voor alles natuurlijk.

De klim zou overigens op een teleurstelling uitgelopen zijn. Door de dichte mist ontbrak het dit keer aan een wijds uitzicht.