Watertoren in rood, groen, zwart!

Aalsmeer – Niet alleen met vlaggen kleurt Aalsmeer rood, groen en zwart, ook de watertoren is zaterdagavond 5 september in de Aalsmeerse schijnwerpers gezet. Na de popquiz en het Feestweek Journaal op Radio Aalsmeer TV werd naar de toren van Sangster overgeschakeld en zijn met een bescheiden feestje de organisatoren van alle festiviteiten in september bedankt voor hun jaarlijkse inzet.

Dit jaar vanwege het coronavirus geen activiteiten, maar volgend jaar gaan allen zich weer inzetten om inwoners te laten genieten van een spectaculair vuurwerk, een gezellige feestweek en een doldwaze pramenrace.

Een lichtshow, muziek en vuur gingen aan het hoogtepunt vooraf: De watertoren verlicht in de Aalsmeer kleuren. Aan Ap Eigenhuis, samen met Mike van der Laarse organisator van Vuur en Licht op het Water (verlichte botenshow en vuurwerk), de eer om op de knop te drukken. De toren in de Aalsmeerse driekleur leverde terecht een applaus op van het spontaan aanwezige publiek. Geweldig om te zien. Een aanrader om komende week in de avond een kijkje te gaan nemen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl