Watertoren in november 3 zondagen open

Aalsmeer – Na een zeer succesvol derde kwartaal met veel extra openingstijden is de Aalsmeerse watertoren in november maar liefst drie zondagen geopend voor publiek. Komende zondag 13 november tussen 13.00 en 17.00 uur staan de deuren van het rijksmonument weer open en kan iedereen het interieur van de toren bewonderen.

Voor velen is daarna de extra attractie om naar boven te klimmen via steeds kleiner wordende trappen om na 214 treden de buitentrans te betreden. Deze trans loopt rond het bovenste deel van de watertoren (circa 50 meter hoogte), dus het schept de mogelijkheid om een prachtig uitzicht van alle uithoeken te zien. Ook op de zondagen 20 en 27 november is de watertoren voor belangstellenden geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Wanneer men naar boven wil is de entreeprijs bescheiden: 1 euro voor kinderen en 2 euro voor volwassenen. Voor groepen is het mogelijk de watertoren te bezoeken en te beklimmen op andere dagen en tijden. Neem hiervoor contact op via info@aalsmeer-watertoren.nl. Kijk voor meer informatie over en de mogelijkheden in de watertoren op: www.aalsmeer-watertoren.nl