Watertoren gaat weer open op zondag

Aalsmeer – De jonge slechtvalken zijn inmiddels uitgevlogen (wederom 4 stuks) en dit betekent dat de Aalsmeerse watertoren ingaande komende zondagmiddag 30 juni weer geopend kan worden voor alle publiek. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen het binnen-interieur van deze unieke watertoren bewonderen en zien hoe men in vroegere tijden extra waterdruk binnen het regionale drinkwaterleiding systeem bewerkstelligde.

En er is uiteraard de mogelijkheid om naar boven te klimmen via trappen en trapjes – langs twee giga waterreservoirs – om daarna op de buitentrans van circa 50 meter hoogte een prachtig uitzicht te hebben over Aalsmeer en haar verre regio. Vanuit iedere hoek heeft men zicht tot zelfs Utrecht aan toe, mits de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn. Tevens zijn dan de havens van Amsterdam te zien, de Arena, Hoofddorp en Haarlem, uiteraard Schiphol met dalende en opstijgende vliegtuigen en is er zicht op Alphen aan de Rijn. Aalsmeer zelf en de Westeinderplassen liggen voor de voeten en kunnen tot in detail bewonderd worden.

Deze zondagmiddag 30 juni wordt dus weer gestart met de openstellingen: dankzij de bereidwilligheid van de vrijwilligers gaat de watertoren de komende maand iedere zondagmiddag open, dus in deze vakantie maand is er uitgebreid de mogelijkheid om naar boven te klimmen. Momenteel probeert het bestuur van de beheers stichting het zo te regelen, dat ook in de maand augustus zoveel mogelijk zondagmiddagen de watertoren geopend kan zijn. Wanneer men naar boven wil, is entreeprijs voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. De entreeprijs kan zo laag worden gehouden, mede dankzij een groot aantal donateurs, die de watertoren en de activiteiten hierin een warm hart toedragen.

Horen in de Toren

In het kader van het cultuurproject ‘’Horen in de Toren’ komen binnenkort groepen basisschool kinderen uit Aalsmeer en verre regio naar de watertoren toe voor een uitleg, de beklimming uiteraard en een akoestisch intermezzo binnen de toren.

Westeinder Water Week

Op donderdag 27 juni wordt een aantal groepen schoolkinderen ontvangen die deelnemen aan de activiteiten van de Westeinder Waterweek. Kortom, weer volop actie in het unieke rijksmonument van Aalsmeer!