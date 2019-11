Waterpolotoernooi voor scholen bij Oceanus

Aalsmeer – Op zaterdag 25 januari organiseert Oceanus een waterpolotoernooi voor basisscholen uit Aalsmeer en omgeving. Oceanus organiseert dit toernooi om kinderen kennis te laten maken met deze leuke balsport in het water en om hen een plezierige middag te laten beleven met klasgenootjes. De zwemvereniging is op zoek naar enthousiaste teams, die mee willen doen in één van twee poules.

De poules zijn verdeeld in groep 5/6 en groep 7/8. Elk team bestaat uit tenminste vijf spelers en een begeleider. Meer spelers per team wordt aangeraden, om af en toe uit te kunnen rusten. Je hoeft hiervoor geen ervaring te hebben met de sport waterpolo.

Doet jouw team ook mee met deze sportieve middag? Meld je dan vóór 10 januari 2020 aan via waterpolo@oceanusaalsmeer.nl.