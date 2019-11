Warm welkom voor Sint in Kudelstaart

Kudelstaart – Sinterklaas arriveerde zaterdag 23 november in Kudelstaart bij de Loswal. De Goedheiligman werd welkom geheten door burgemeester Gido Oude Kotte met naast zich kinderburgemeester Berber en om hen heen heel veel kinderen met hun (groot)ouders.

Sinterklaas had een diversiteit aan Pieten meegenomen. Zo was er de kok-Piet, de dj Piet en natuurlijk de pakjes-Piet. Het was een gezellig en vrolijk treffen. Er werden pepernoten uitgedeeld en zowel de Sint als de Pieten namen ruim de tijd om op de foto te gaan met de jongens en meisjes en er is een groot aantal foto’s gemaakt!

Vervolgens ging de stoet richting het Dorpshuis waar met de jongste jeugd (4 tot 8 jaar) een leuk Sinterklaas-feest is gevierd. De Sint werd getrakteerd op veel tekeningen en knutsels. Volgens Sinterklaas en de Pieten mogen alle kinderen vanavond (zaterdagavond) hun schoentjes zetten. Wat zal de verrassing zondag zijn?