Wapens en hennep in woning in Uithoorn

Uithoorn – Op woensdag 20 september rond vijf uur in de middag kreeg de politie een melding dat er bij een woning aan Het Korte Eind een pistool in het raamkozijn zou liggen. Agenten zijn ter plaatse gegaan en kregen van de officier groen licht om het huis te betreden. Het wapen in het raamkozijn bleek een gaspistool te zijn. In de woonkamer troffen de agenten verder twee luchtbuksen aan. Deze hingen als decoratie aan een muur. Het onderzoek ging door naar de schuur waar een kleine hennepkwekerij werd aangetroffen en in de aanbouw stonden de agenten oog in oog met twee hele forse hennepplanten. Alle planten zijn vernietigd en de apparatuur en de wapens zijn in beslag genomen. De eigenaar moet zich verantwoorden bij justitie.