WaouW Outdoor Escape Games genomineerd voor provinciale ondernemingsprijs

Uithoorn – WaouW Outdoor Escape Games, bekend van de uitdagende puzzeltochten in Uithoorn en op Texel, is genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie De Belofte. Dit nieuws volgt op hun eerdere overwinning bij de verkiezing Onderneming van het Jaar Uithoorn en De Kwakel vorig jaar, in de categorie starters.

Uit een groot aantal aanmeldingen selecteerde de stuurgroep WaouW Outdoor Escape Games voor de top 30 van de provinciale verkiezing. Gewaardeerd werd dat deze jonge ondernemers met hun games mensen samenbrengen, hen spelenderwijs over de omgeving en geschiedenis leert en laat genieten van de prachtige omgeving. Hun visie is ook duidelijk: van de telefoon af, met elkaar op pad en echt even tijd samen doorbrengen. Zeer belangrijk, zeker in deze tijd. Binnenkort brengt een jury een bedrijfsbezoek om te bepalen of het bedrijf doorgaat naar de top 10 en uiteindelijk naar de finale.

Op de foto: WaouW Outdoor Escape Games is genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie De Belofte. Foto is aangeleverd.