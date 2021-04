Wandelnetwerk Amstelland nu officieel open!

Amstelland – Ruim 300 kilometer wandelplezier onder Amsterdam is vanaf april klaar voor gebruik. Wandelnetwerk Amstelland, gelegen langs de zuidkant van Noord-Holland, is donderdag 25 maart officieel geopend via een online bijeenkomst. Gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland, bestuursleden van Groengebied Amstelland, wethouders van de betrokken gemeenten en het hoofd Amsterdamse Bos hieven richting hun beeldscherm het glas op deze nieuwe regio binnen het Wandelnetwerk Noord-Holland. “Na vele jaren van voorbereiding is het zo ver: de opening van het wandelnetwerk Amstelland”, aldus Jan van der Meij, projectleider bij Recreatie Noord-Holland. “Wandelen is goed voor lijf en geest, zeker in deze coronatijd. Buiten de stad is meer ruimte om een wandeling te maken. Trek de wandelschoenen aan en ontdek verrassend Amstelland.”

Van knooppunt naar knooppunt

De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland is een onderdeel van het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. De routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met duurzame routepaaltjes voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. De 244 keuzepunten maken overstappen naar een andere route mogelijk. De 34 startpuntpanelen met parkeergelegenheid én ov-punten in de buurt bieden wandelaars minimaal twee wandelingen. Via www.wandelnetwerknoordholland.nl en de gelijknamige app lopen wandelliefhebbers bestaande of zelf samengestelde wandelingen.

Samenwerking en financiering

Groengebied Amstelland is opdrachtgever voor het nieuwe netwerk. Hierin zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen, Amsterdam en Diemen vertegenwoordigd. Samen met het Amsterdamse Bos en de gemeentes Uithoorn en Aalsmeer financierden zij gedeeltelijk de aanleg van het netwerk. De provincie Noord-Holland leverde ook een flinke financiële bijdrage aan dit project. Noord-Holland wil al jaren een provincie-dekkend wandelnetwerk. Met de aanleg van dit zuidelijke netwerk is de provinciale wandelkaart bijna helemaal ingekleurd.

Pareltjes en verborgen schatten

Het netwerk, waarvan in 2015 de eerste schetsen klaar lagen, verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Van Diemen tot Aalsmeer en van Amsterdam via Amstelveen en Ouder-Amstel naar Uithoorn. Rutger Burgers, ontwerper van deze nieuwe wandelregio, geeft aan: “Wandelen in het Amstelland biedt veel meer groen dan je voor de stadsranden zou verwachten. Er zitten verrassend veel exclusieve wandelpaadjes in het netwerk.” Het wandelnetwerk ontsluit pareltjes en verborgen schatten tussen stad en land. Vergezichten met kerkjes en molens langs de slingerende Amstel, parken, heemtuinen, pittoreske dorpjes en stille boerenlandpaden met wuivende rietkragen langs slootjes en meren. En dat alles in de achtertuin van de Amsterdamse regio.

Engelse variant

Uniek is de Engelse vertaling van wandelnetwerk Amstelland op de website en in de app; een extra service voor expats in de Amsterdamse regio en buitenlandse toeristen. QR-codes op de startpanelen ontsluiten alle vertaalde routeinformatie en achtergrondverhalen over landschap, cultuur en natuur. Zo kunnen ook niet-Nederlands sprekende wandelaars volop genieten van alle wandelingen.

Romantisch pontje in de polder

Naast de vele paaltjes, pijlen en panelen is er in de Bovenkerkerpolder ook een vernieuwd voetgangerspontje geplaatst. De wandelaar trekt zichzelf via een kabel naar de overkant. Het zogenaamde liefdespontje is vernoemd naar Maria Johanna Petronella, het liefje van een plaatselijke boer. Omdat een sloot de twee geliefden scheidde, bouwde de boer een trekpontje. Wandelaars die zelf dit romantische tripje willen maken, moeten even het broedseizoen afwachten. Vanaf 15 juni is het heen-en-weertje en het bijbehorende boerenlandpad weer open voor gebruik.

Voorbij de provinciegrenzen

Wandelnetwerk Amstelland sluit aan op de wandelnetwerken van Zuid-Holland en Utrecht. Het is daarom ook voor langeafstandwandelaars een zeer interessant gebied. Bovendien loopt het Noord-Hollandpad, een langeafstandsroute dwars door Noord-Holland, deels via het Wandelnetwerk Amstelland.

Kijk voor meer informatie op www.recreatienoordholland.nl/routes en www.wandelnetwerknoordholland.nl