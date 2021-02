Wandelnetwerk Amstelland bijna klaar!

Amstelland – Het nieuwe 300 kilometer lange wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland is bijna klaar! Het netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Naar verwachting zijn de eerste wandelingen eind maart beschikbaar voor iedereen die het gebied te voet wil verkennen.

Bossen en graslanden

De meeste routeplaatjes zijn inmiddels geplaatst. Daarnaast worden de routes online gezet. De komende weken zijn er controlewandelingen om er zeker van te zijn dat alles bij de lancering tiptop in orde is. Wandelnetwerk Amstelland ligt in een bijzonder en zeer divers gebied. Wandelaars lopen door bossen, langs rivieren en graslanden. Omdat dit wandelnetwerk aansluit op de wandelnetwerken van Zuid-Holland en Utrecht, is het gebied zeer interessant voor langeafstandwandelaars.

Samenwerking en financiering

Groengebied Amstelland is opdrachtgever voor het nieuwe netwerk. In Groengebied Amstelland zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen, Amsterdam en Diemen vertegenwoordigd. Samen met het Amsterdamse Bos en de gemeentes Uithoorn en Aalsmeer financieren zij gedeeltelijk de aanleg van het netwerk.

De provincie Noord-Holland levert ook een flinke financiële bijdrage aan dit project. Noord-Holland wil al jaren een provincie-dekkend wandelnetwerk. Met de aanleg van dit zuidelijke netwerk is de provinciale wandelkaart bijna helemaal ingekleurd.