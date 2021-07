Wandelen over het (nieuwe) Linnaeuspad

Aalsmeer – Er is een nieuw wandelpad aangelegd langs het water bij de Linnaeuslaan. Nadat de riolering in deze wijk vernieuwd was, is een aanvang gemaakt met de realisatie van deze verbinding, die deel uitmaakt van het nog verder aan te leggen ‘groene lint’ in Aalsmeer. Het Linnaeuspad, (nog) niet de officiële naam, loopt vanaf de brug bij de J.P. Thijsselaan tussen de sloot en de bomen van de Linnaeuslaan richting de Stommeermolen.

Het ‘groene lint’ is een bewonersinitiatief voor een groene (wandel)route door Aalsmeer, die groenstructuren, zoals het Hornmeerpark, het Seringenpark en de beoogde groenstructuur van Greenpark Aalsmeer met elkaar gaat verbinden. Het ‘groene lint’ gaat ook bijdragen aan de verbinding van meerdere door de Stichting Leefomgeving Schiphol gesubsidieerde projecten, zoals het Waterfront, het VVA-terrein en het Jac. Stammespark langs de Machineweg. Het ‘groene lint’ gaat daarbij ook de verbinding vormen tussen de verschillende wijken en inwoners in Aalsmeer.

SLS: “Het bewonersinitiatief verbetert de woonomgeving door het creëren van rust en ontspanning in de openbare buitenruimte.” De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft een subsidie van 625.000 euro voor het ‘groene lint’ verleend. Overigens krijgt het Linnaeuspad nog verdere aankleding met bankjes en vuilnisbakken. Uiteraard mag hier met de hond gewandeld worden, maar hondenpoep moet wel opgeruimd worden!