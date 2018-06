Wandelen langs kunstwerken (26)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs deze kunstwerken gaat voort. De wandeling begon in het Centrum ging over het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring langs de Westeinder vervolgens naar Kudelstaart gegaan en inmiddels via de Legmeerdijk (met twee bloemrijke kunstwerken) beland in de nieuwe wijk Oosteinde. Een prachtige wijk waarin de nieuwbouw en bestaande bebouwing met bruggen met elkaar verbonden zijn. Een wijk die het zeker waard is om te gaan ontdekken tijdens een wandeling of een fietstochtje en kennis te maken met de kunstwerken hier. Nummer 25 waren de Steltlopers in de Boomgaard van Herman Lamers en kunstwerk nummer 26 heeft weer met bloemen te maken. Tja, Aalsmeer: Bloemendorp aan het water.

Rozen van Iris Le Rutte

Aan de andere kant van de Boomgaard bevindt zich het Rozenplein. Prachtige rode rozen her en der op het plein, gecompleteerd met een boek over rozen (?), in ieder geval met rozen erbij. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats geworden door dit kunstwerk van Iris Le Rutte dat verwijst naar het bloemrijke verleden van Aalsmeer. De rozen vormen stoelen, omgeven door blaadjes.

Drie bronzen beelden

Er zijn in de wijk nog meer kunstwerken die zorgen dat de openbare plekken meer zijn dan een mooi stukje groen. En nu u/jij er toch bent. Ga zeker ook op zoek naar de drie bronzen beelden van Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis. Deze schitteren bij de speeltoestellen in de Vlinderwijk. Drie bronzen figuren die ijken weg te zakken in de grond. Ook heel bijzonder. Tijd nu om Oosteinde weer te verlaten, er zijn nog enkele kunstwerken die het zeker ook verdienen om in de schijnwerpers gezet te worden…