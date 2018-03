Wandelen langs kunstwerken (12)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het twaalfde kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat, het Weteringplantsoen en Raadhuisplein nu op het Stokkeland. Verder het groene park in het Centrum ontdekken. Na op het Stokkeland ‘ontvangen’ te zijn door de hemelsblauwe zuil gaat de tocht verder het ‘bos’ in. Bij het insectenhuis kon het tweede kunstwerk ‘Leeg middelpunt’ bewonderd worden. Net over de brug staat gelijk weer een beeld dat de wandelaars welkom heet: Eurydice. En wie zich vervolgens omdraait (de andere kant opkijkt), staat oog in oog met een kunstwerk dat verstrengelt lijkt met de natuur:

Gelakt staal (geen naam)

Michael Jacklin 1956

Het beeld van Michael Jacklin kenmerkt zich door een strenge ordening van horizontale en verticale lijnen. Op een eenvoudige basisvorm is een open rasterpatroon van stripijzer aangebracht. Met minimale middelen bouwt hij een heldere eenheid en harmonie. Door de transparantie is het alsof je in een doolhof kijkt.

De inspiratie voor zijn vormentaal haalt Jacklin uit de zichtbare werkelijkheid. Niet alleen de bouwkunst, maar ook de natuur kan aanleiding geven voor nieuwe beelden. De grillige natuur vormt hier een scherp contrast met het strak gelijnde beeld. Het lijkt erop dat de aangrenzende moerasplanten verdwalen in dit labyrint. Grenzen vervagen, het beeld wordt deel van de omgeving.

De wandeling op het Stokkeland langs kunstwerken is nu voltooid. Volgende week maar flink de pas er in. Richting het Seringenpark, misschien de Hornmeer of op weg naar Kudelstaart…