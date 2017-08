Wandelen langs kunstkasten (6)

Aalsmeer – De wandeling langs kunstkasten bevindt zich nog op het Praamplein. Nog steeds zijn alle hier beschilderde elektriciteitshuisjes nog niet in het voetlicht gezet. Deze week het kunstwerk van de initiatiefnemer van dit project: Lex Berghuis

“Mijn kast geeft in een leesbare graffitistijl de informatie over het project. Ik wil met mijn kunstkast iets vertellen. Passanten laten zien wat er gebeurt op het Praamplein en wat het project inhoudt.”

Lex Berghuis koos voor een kast die dichtbij de overkapping van de winkelwagentjes van Albert Heijn staat. Een nogal dynamische plek.

Dat Lex van letters houdt is onmiskenbaar terug te zien in door hem beschilderde kast. Op de voorkant schilderde hij in sierlijke letters de naam van het project: Kunstkast.

En op de linkerzijkant de tekst: Wil jij dat ook? “Om de mensen te laten weten dat iedereen zelf ook kan meedoen, door een kast aan te melden of een kast te beschilderen”, legt hij uit. Daarom op de rechterzijkant de gegevens om contact op te nemen via social media en om meer te weten te komen van het kunstkast project. Op de achterkant staat de handtekening van maker Lex.

“Misschien gek, maar ik vind die heel mooi gelukt. Ook de Aalsmeerse vlag ontbreekt niet, om de gemeente te bedanken voor hun hulp bij het realiseren van wat eerst niet meer dan een leuk idee was.”

Wanneer Lex op de drukke opening van het project op het Praamplein tussen de bedrijven door aan het schilderen is hoort hij lachend het commentaar aan van de mensen die eerst met een volle kar boodschappen naar de auto lopen om vervolgens de lege kar terug te brengen. De uiteenlopende reacties doen hem goed. Voor hem moet zijn kast vragen oproepen en beantwoorden. Wat dat betreft wordt Lex op zijn wenken bediend.

Janna van Zon