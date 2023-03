Wandelen in het bos met Vrouwencirkel Aalsmeer

Aalsmeer – De Vrouwencirkel Aalsmeer organiseert op vrijdag 24 maart een wandeling van circa 5 kilometer door het oerlandschap van moerassen en berkenbossen en het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Alle vrouwen uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn van harte welkom om mee te wandelen en elkaar (beter) te leren kennen. Vanaf eind maart/begin april staat de Japanse kersenbloesem volop in bloei. Een plaatje om te zien!

De wandelroute start bij de parkeerplaats van de Kleine Poel, Kleine Noorddijk 2 in Amstelveen. De deelnemers verzamelen bij de beachflag van Participe en vertrekken om 9.30 uur. De wandeling duurt tot rond 13.00 uur.

De activiteit is gratis. De deelnemers nemen eigen eten en drinken mee (en eventueel een kleedje om op te kunnen zitten). Wandel ook mee? Aanmelden kan per mail: team.aalsmeer@participe.nu. Geen vervoer of plaats in de auto om ook andere vrouwen mee te nemen? Laat dat dan weten via hetzelfde e-mailadres. Voor eerst meer informatie kan contact opgenomen worden met Rianne Bleeker, maatschappelijk werker bij Participe Amstelland, team Aalsmeer, via 06-18681572.

De Vrouwencirkel bestaat uit vrouwen uit Aalsmeer en Kudelstaart die met elkaar diverse activiteiten ondernemen. Vaak worden deze door de vrouwen zelf aangeboden. Het is een veilige plek, waarin vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, gezelligheid vinden en zichzelf kunnen bekrachtigen.

Wie niet op 24 maart kan deelnemen aan de wandeling maar het wel leuk lijkt om geïnformeerd te worden over de toekomstige bijeenkomsten van de Vrouwencirkel kan een mail sturen naar team.aalsmeer@participe.nu o.v.v. aanmelden nieuwe deelnemer. Meer informatie over de Vrouwencirkel is ook te vinden op www.participe-amstelland.nu/vrouwencirkel

