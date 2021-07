‘Walk of Fame’ blijft in de Zijdstraat!

Aalsmeer – De tegels van de ‘Walk of Fame’ blijven na het opknappen van de winkelstraat volgend jaar in de Zijdstraat liggen. Dit is nu definitief. Over wel of niet terugplaatsen van de ‘sterren’ was enige verwarring en het mogelijk verdwijnen leverde diverse reacties op. Uit de vele opmerkingen blijkt dat (dorps)bewoners nog steeds trots zijn op dit cadeau, ongeveer 20 jaar geleden, van Joop van den Ende van Showbizz City.

Vorige week kwam de ‘Walk of Fame’ in het nieuws vanwege het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Onder andere zijn naam prijkt op de tegels. Bij de ‘ster’ van de in Aalsmeer geboren journalist heeft de gemeente vorige week een gedenkplek ingericht. Menig inwoner kwam hier steun betuigen. Er zijn veel bloemen en lieve berichtjes neergelegd.

Meer BN’ers

Het bestuur van Meer Aalsmeer en de gemeente hebben nu besloten dat de ‘Walk of Fame’ zeker terugkomt na de metamorfose van de winkelstraat. Mogelijk wordt wel gekozen voor een andere plek. En de ‘Walk of Fame’ gaat nieuw leven ingeblazen worden. Na het opknappen van de Zijdstraat gaat Meer Aalsmeer meer BN’ers benaderen om hun namen te laten vereeuwigen op een ‘ster’.