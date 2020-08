Waarschuwingsborden bij viaduct Hornweg

Aalsmeer – Het is de gemeente ook wel duidelijk dat er toch echt iets extra’s moet gebeuren om minder ‘klem-rijders’ bij het viaduct over de Hornweg te krijgen. In de maand juli hebben maar liefst vier bestuurders van kleine vrachtwagens en een chauffeur van een bus met passagiers de hoogte of laagte van het viaduct niet goed ingeschat en kwamen met hun wagens muurvast te zitten. Zowel de brandweer als de politie en bergers hebben er hun handen vol aan.

Mogelijk kende de maand juli een toename vanwege de aanleg van de rotonde bij de Zwarteweg waardoor gekozen moest worden voor omleidingen. De gemeente liet in een reactie weten van begin augustus tot half september een peiling uit te gaan voeren bij omwonenden over het viaduct. In afwachting van deze uitkomst wordt gewacht met het nemen van maatregelen. Ook gaan gesprekken gevoerd worden met bewoners van de Hornweg voordat een definitief besluit genomen wordt over de toekomst van de verkeerssituatie op deze weg.

Op de nieuwssite van de Meerbode werden allerlei oplossingen gegeven om ‘klem rijden’ te voorkomen. Een stoplicht met sensor, hoogtepalen of slagbomen. De gemeente heeft echter gekozen voor een bord, een ludiek en uniek waarschuwingsbord: Een vrachtwagen klem tegen een viaduct met daarbij duidelijk de hoogte vermeld: 2.50 meter. Zou/gaat het werken? Als de bestuurders nu maar niet zo afgeleid worden over wat het bord zou kunnen betekenen dat ze alsnog stranden tussen de weg en het plafond van het viaduct…