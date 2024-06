Waarom komt de wethouder zijn belofte niet na?￼

Uithoorn – In oktober 2023 schreven wij in deze krant dat voor Willem en Ria Koudijs de maat vol was omdat hun huis in de Amstelstraat regelmatig staat te schudden en te trillen op zijn grondvesten. De wethouder beleefde toen dat het probleem opgelost zou worden. Echter er is nog niets gebeurd en de overlast en schade is er nog steeds. Het is begonnen toen de gemeente de nieuwe oversteekplaats bij Koningin Máximalaan heeft aangelegd en iets heeft opgehoogd om het verkeer af te remmen. In combinatie met de 30 kilometerzone die is ingesteld zou dit een veiligere situatie moeten opleveren. Echter bleek al snel dat veel weggebruikers zich niet aan de regels houden en de snelheid regelmatig met vele kilometers overtreden. Gevolg is dat het verkeer dan met een klap tegen de verhoging op rijdt en met eenzelfde klap er ook weer vanaf. Met gevaar voor schade aan de eigen auto. Die schade aan eigen auto is eigens schuld dikke bult zullen we maar zeggen. Echter voor wat betreft de veiligheid van anderen is dit natuurlijk onaanvaardbaar.

Trillingen in huis

Voor de familie Koudijs en de buurtbewoners in de Amstelstraat is er echter nog een ander groot probleem ontstaan. Want vanaf het moment dat de nieuwe verhoogde oversteekplaats er is zijn er doorlopend probleem ontstaan. Doordat het zware verkeer wat hier regelmatig rijdt en met te hoge snelheid tegen de verhoging aan en af klapt, ontstaan er trillingen die zorgen voor veel overlast en schade aan het huis van de familie Koudijs in de Amstelstraat. Ria geeft aan dat het soms echt schrikken is en de hond angstig uit zijn mand springt als er weer een vrachtwagen overheen dendert. Zelfs in de nachtelijke uren verstoort het regelmatig je nachtrust.

Foto: Peter Pos