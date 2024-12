Waardevolle input voor Uitvoeringsplannen Mobiliteit

De Ronde Venen – Afgelopen weken was het mogelijk de gemeente van input te voorzien in het kader van mobiliteit. Wat gaat goed en wat kan beter? Er stond een online enquête open, maar inwoners, ondernemers en gebruikers waren ook welkom op de vier inloopavonden. Dit alles werd georganiseerd in het kader van de op te stellen Uitvoeringsplannen van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan voor Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en bedrijventerrein Mijdrecht. De enquête werd erg goed ingevuld en tijdens de inloopavonden werden waardevolle gesprekken gevoerd.

Het in juni 2023 vastgestelde Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan (MVP) beschrijft hoe we de gemeente de komende jaren verkeersveilig en bereikbaar houden. De Uitvoeringsplannen zijn daar onderdeel van. Hierin staat per dorp welke concrete plannen binnen drie jaar uit te voeren zijn.

De online enquête is gesloten en de laatste inloopavond geweest. De enquête is ruim 500 keer ingevuld en heeft bijna 1300 ‘wat kan beter’ en ‘wat gaat goed’ reacties opgeleverd. Ook de inloopavonden werden goed gezocht. Deze lenen zich vooral goed om het gesprek aan te gaan en beiden leveren waardevolle input op voor het maken van de Uitvoeringsplannen.

Hoe nu verder?

De komende tijd wordt de data in kaart gebracht. Op een hittekaart maken zij zichtbaar welke gebieden goed scoren en welke gebieden werden aangedragen voor verbetering. Rode gebieden worden vaak aangedragen, groene gebieden minder vaak. Beiden zijn van belang: soms zijn aanpassingen simpel te realiseren, terwijl ze van grote impact zijn. In januari start het uitwerken van de plannen. De dorpen Vinkeveen en Waverveen worden gecombineerd en komen in een later stadium aan bod. Dit omdat voor Vinkeveen eerst de hoofdstructuur voor het Centrumplan wordt ingetekend. Met het maken van de Uitvoeringsplannen voor Baambrugge, Amstelhoek en De Hoef werd eerder dit jaar al gestart.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.