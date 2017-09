VZOD aan dameshand naar overwinning

Kudelstaart – Inmiddels hebben de korfballers van VZOD twee competitiewedstrijden en een turbulente start van het seizoen achter de rug. Mede door de aanloopperikelen gingen deze eerste wedstrijden verloren, dus afgelopen zaterdag 16 september weer een kans om de eerste punten te pakken. Dit moest dan uit gebeuren tegen Oranje Nassau, dat ook niet zo voortvarend van start was gegaan.

Het belang van deze wedstrijd was het team door trainer/coach van Kooij – na vertrek van Cor Loef nu hoofdtrainer van VZOD – tot in detail duidelijk gemaakt, want de Kudelstaarters begonnen op vreemde bodem furieus door treffers van Paul te Riele: 0-2. Oranje Nassau haakte aan door een strafworp, maar Alyssa te Riele scoorde gelijk daarop een doorloopbal: 1-3.

Een wat mindere fase van VZOD resulteerde in plaatsfouten en te weinig gretigheid en daar wist de tegenstander optimaal van te profiteren: 3-3. Hanna Viet bracht de Kudelstaarters opnieuw aan de leiding, gevolgd door een prima doorloopbal van Dineke de Boer. Ook Alyssa te Riele knalde raak van afstand en bracht zo het verschil op drie: 3-6. VZOD bleef geconcentreerd spelen en het was Viet die haar tegenstander met mooie treffers tot wanhoop dreef. Ook de sterk spelende Hein van Leeuwen scoorde van afstand en zo stond er een comfortabele 5-10 op het scorebord.

Vervolgens brak er een doelpuntloze periode aan en besloot coach van Kooij te wisselen en youngster Vincent Algra in te brengen. VZOD moest zien het initiatief weer terug te krijgen maar liet daarbij ook verdedigend soms een slordig steekje vallen, waar de tegenstander dankbaar van profiteerde. Toch was het Paul en zus Alyssa te Riele die de blauw/zwarten weer op weg hielpen en zo bereikte VZOD/FIQAS de rust met 7-12.

Een nieuwe regel in het korfbal is dat er achtmaal gewisseld mag worden en zodoende stond Eric Spaargaren in de tweede helft weer in het veld voor Algra. Ondertussen ging de deze middag ongrijpbare Viet lustig door met scoren en bracht het team van coach van Kooij op 7-13. Oranje Nassau verzilverde een vrije bal en leek toch nog in een goede afloop te geloven. De kansen kregen ze hier ook wel voor, maar het zijn nog altijd de doelpunten die het verschil maken.

Zo scoorde de onvermoeibare Alyssa te Riele, die haar dame een vervelende tijd bezorgde en heel wat ballen veroverde, de belangrijke 8-14 en bleef de voorsprong gehandhaafd. Het wordt enigszins eentonig, maar zodra de tegenstander scoorde was het Viet of Alyssa te Riele die hen weer tot wanhoop dreef. Opnieuw werd Algra ingebracht voor de deze middag slordig spelende Spaargaren en tegelijkertijd Nikki Koningen ter vervanging van De Boer, die de beste dame van Oranje Nassau dit duel netjes aan banden had gelegd. Deze wissels hadden niet direct resultaat (inmiddels was de stand 12-16), maar Alyssa te Riele met een vrije bal gevolgd door de op zijn tandvlees spelende Paul te Riele brachten het verschil weer op zes. Nadat Oranje Nassau voor de laatste maal gescoord had was het wederom Viet die de verdiende eindstand op 13-19 bracht.

Een even welkome als nodige overwinning voor het team van trainer/coach van Kooij. Aanstaande zaterdag 23 september om 15.30 uur treedt VZOD thuis aan de Wim Kandreef aan tegen Woudenberg. Uiteraard wordt aanmoediging door de korfballers op prijs gesteld.