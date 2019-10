VVD op bezoek bij Zeilmakerij Aalsmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 11 oktober kreeg de Aalsmeerse VVD-fractie een warm welkom bij Arjan, Mieke en Mike Buis van Zeilmakerij Aalsmeer. Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijke koek vertelde Arjan over het ontstaan van het bedrijf.

Mieke en Arjan kennen elkaar al van de lagere school en hebben elkaar nooit meer losgelaten. Arjan ging bij zijn schoonvader in de Seringen werken. Toen zijn schoonvader plotseling op de veiling overleed, was de keus snel gemaakt. Het stel zette samen het bedrijf voort.

De Aalsmeerse VVD’ers werden vervolgens meegenomen in de geschiedenis van de onderneming. Zo passeerde de prijsdaling na de aanslag op de Twin Towers de revue. Ook de bouw van een extra hal in 2008 werd toegelicht. Uiteindelijk werd besloten het land te verkopen; in dat proces werd goed voor het personeel gezorgd. Arjan maakte uiteindelijk van zijn hobby zijn werk; de kwekerij werd een jachthaven met een zeilmakerij.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een onderneming waar 12 personeelsleden werken. De klantenkring is divers. Zo komt er veel werk vanuit rondvaartboten in Amsterdam. Ook wordt er zeil voor partytenten gemaakt.

Het personeel wordt binnen het bedrijf zelf opgeleid. Tijdens de rondleiding zien de VVd’ers het personeel aan het werk met naaimachines en snijwerk. De sfeer is top, je voelt de saamhorigheid en de liefde voor het vakwerk. Op 1 januari is zoon Mike in het bedrijf gekomen; Mike wordt nu opgeleid als allround zeilmaker.

De Aalsmeeerse VVD fractie heeft weer een mooi kijkje bij een echt Aalsmeers bedrijf gekregen. Zij wenst de ondernemers veel succes en bedankt ze voor de gastvrijheid. En daar hoorde een mooie bos met oranje bloemen bij!