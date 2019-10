VVD loopt voor 5e keer de Turfloop

De Ronde Venen – Over een paar weken wordt weer de Zilveren Turfloop gelopen en ze doen als VVD De Ronde Venen voor de 5e keer mee. Er zijn meerdere leuke hardloop evenementen in de gemeente, eigenlijk zijn ze bij toeval met de Turfloop begonnen in 2015. Ze hadden toen een paar sportieve, actieve leden bij de VVD die wel zin hadden om hier een keer aan mee te doen. In 2017 hebben ze meer aandacht besteedt aan de Zilveren Turfloop door ook flesjes met water uit te reiken aan alle lopers die mee deden. Dat vonden ze heel erg leuk om te doen, maar ze hebben het bij één keer gelaten. Wel zijn ze door gegaan met lopen. Ook dit jaar hebben ze weer een businessteam op de been die hun best zullen doen om er weer een leuke wedstrijd van te maken. In die vijf jaar is er één loper die al die jaren al mee doet, raadslid Rob Evers: “Hardlopen en varen in mijn kajak zijn mijn favoriete sporten, en deze zondag zal het hardlopen vast weer winnen van varen, want ik loop alweer 5 jaar met het VVD- team mee. De Turfloop heeft altijd een supergezellige sfeer. Ik hoop wel dat mijn blessure het toelaat om mee te lopen.”

Onze nieuwe raadslid Ed Dohle doet voor het eerst mee: “ik loop al jaren, het is echt een onderdeel van mijn leven, ik heb al veel wedstrijden gelopen waaronder de marathon van New York. Dat doe ik nu niet meer, maar ik vind het heel leuk om weer mee te doen aan de Zilveren Turfloop en deze keer in een VVD-shirt”. Het VVD businessteam gaat niet voor de hoofdprijs, maar we vinden het gewoon leuk om mee te doen. Ze hebben er zin in .