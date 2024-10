VVD Aalsmeer op bedrijfsbezoek

Aalsmeer – Op vrijdag 27 september bracht de VVD-fractie van Aalsmeer Kudelstaart een inspirerend werkbezoek aan Paardekooper Horti, een toonaangevend familiebedrijf in de verpakkingsindustrie met wereldwijde vestigingen. Tijdens het bezoek ontvingen Managing Director Edwin Vanlaerhoven en Purchasing Manager Marc Reick de fractie, waarbij zij een kijkje gaven in het duurzame en innovatieve karakter van het bedrijf. De familie Paardekooper begon in 1919 met een kleine winkel in Rotterdam. Wat destijds een bescheiden onderneming was, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler in de verpakkingsindustrie.

Onder leiding van de vierde generatie, Lyanne Paardekooper (CMO), ontving het bedrijf in 2019 de prestigieuze titel ‘koninklijk’ als erkenning voor hun voortdurende innovatie en groei. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Paardekooper Horti. Het iconische oranje gebouw in Aalsmeer is niet alleen architectonisch indrukwekkend, maar ook ecologisch verantwoord, met speciale aandacht voor de lokale flora en fauna, waaronder vogels, vleermuizen en vlinders. Paardekooper Horti streeft ernaar de koploper te zijn op het gebied van duurzame verpakkingsoplossingen. Met hun Levenscyclusanalyse (LCA) Center helpen ze klanten voorbereid te zijn op de toekomstige wetgeving en duurzaamheidseisen in de sierteelt- en verpakkingssector.

Tijdens de rondleiding zagen de VVD-fractie leden de efficiënte logistieke processen en de moderne faciliteiten waar dagelijks 120 medewerkers werken. De VVD-fractie toonde zich onder de indruk van de combinatie van duurzaamheid, innovatie en lokale betrokkenheid. Het werkbezoek liet zien hoe ondernemerschap, winstgevendheid en milieubewustzijn succesvol gecombineerd kunnen worden!

Foto: Fractieleden van VVD Aalsmeer en Kudelstaart op bezoek bij Paardekooper Horti (aangeleverd).