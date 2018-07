Vuurwerkfestival Scheveningen heeft Aalsmeerse juryvoorzitter

Aalsmeer – In Scheveningen vindt op 10 en 11 en 17 en 18 augustus weer het jaarlijkse vuurwerkfestival plaats. Dit evenement is bedoeld om bij te dragen aan een aantrekkelijk imago van Den Haag en zoveel mogelijk bezoekers naar Scheveningen te trekken, bij voorkeur van buiten de regio.

Verspreid over vier avonden en twee weekenden wordt het festival voor de 39ste keer gehouden. Per avond zijn er twee vuurwerkshows op zee, in totaal dus acht. Acht landen verzorgen ieder zo’n show en strijden om de eer van het mooiste vuurwerk. Vorig jaar won Spanje. Een jury bepaalt wie de winnaar wordt. Mike (Multi) van der Laarse is al jaren lid van die jury en is nu benoemd tot voorzitter.

Kijk op vuurwerk

Op de vraag of hij het een eer vindt om juryvoorzitter in Scheveningen te worden, antwoordt Mike: “Natuurlijk wel. Ik zit al een poosje in de jury en weet hoe het loopt. Maar om de heer Wim van de Wetering op te volgen die ruim 30 jaar voorzitter geweest is, vind ik wel bijzonder. Het is een erkenning dat je kijk hebt op vuurwerk. Je leert van het kijken naar de opbouw van het vuurwerk voor de verschillende landen en je spreekt veel mensen. En ik vind het leuk om te zien wat voor nieuwigheden er door landen bedacht worden om de prijs in de wacht te slepen. Dat kunnen we dan misschien weer gebruiken voor Vuur en Licht op het Water in Aalsmeer.”

Subsidie gemeente

Het grootste verschil tussen de organisatie van het vuurwerk in Aalsmeer en Scheveningen is voor Mike duidelijk: “In Aalsmeer trekt Vuur en Licht op het Water naar schatting zo’n 40.000 mensen en die zien een groot vuurwerk boven de Westeinderplassen. We zijn er trots op dat we dat kunnen organiseren met de ondersteuning van bijna negentig sponsoren, de meeste steunen ons met geld en andere in natura. Het aantal bezoekers in Scheveningen dat naar het vuurwerk op zee voor het Kurhaus komt, kan op een dag met mooi weer wel oplopen tot 100.000. In Scheveningen zijn er ook ondernemers die het vuurwerkfestival steunen, maar daar bovenop betaalt de gemeente Den Haag een subsidiebedrag van 150.000 euro. Dat scheelt een slok op een borrel.”

“Aalsmeer mooier”

Een vergelijking van de kwaliteit van het vuurwerk van Scheveningen en Aalsmeer is lastig: “In Scheveningen zijn er acht shows. Die duren korter dan het vuurwerk in Aalsmeer en de kwaliteit verschilt nogal per land. De kenners zijn het er over eens dat het vuurwerk in Aalsmeer mooier is. En ook als juryvoorzitter van het vuurwerk in Scheveningen, ben ik van plan dat de komende jaren zo te houden.”

Foto: Mike van der Laarse (rechts) volgt Wim van de Wetering op als voorzitter van het Vuurwerkfestival in Scheveningen.