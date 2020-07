Vuurwerkbom in Oost: Politie zoekt getuigen

Aalsmeer – De politie van Aalsmeer zoekt getuigen in verband met een vuurwerkbom die is afgegaan bij een woning in de Vlinderbuurt. In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juli werd in de Koolwitjesstraat bij een woning een harde knal gehoord.

Onderzoek van de politie leert dat er vrijwel zeker een vuurwerkbom is afgestoken. De explosie van de vuurwerkbom klonk even voor half vier in de nacht. De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Heeft u/jij iets verdachts of verdachte personen gezien in de Koolwitjesstraat tussen 3.15 en 3.45 uur? Ook informatie over eventueel gebruikte voertuigen of vluchtroutes is zeer welkom.

Daarnaast doet de recherche een beroep op mensen die meer weten over de achtergrond van het incident. Wie informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via het tipformulier op www.politie.nl.

Foto: VTF