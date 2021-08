Vuur en Licht op het Water gaat 4 september door!

Aalsmeer – Na de onzekerheid van vorige week is de beslissing gevallen: Vuur en Licht op het Water gaat door op zaterdag 4 september! Op basis van de coronaregels van de overheid en zijn verantwoordelijkheid voor de plaatselijke orde en veiligheid, heeft burgemeester Gido Oude Kotte toestemming gegeven om het evenement te organiseren. Ook de opbouw van het vuurwerk bij het Fort vindt doorgang. Organisatoren Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis slaken samen met de sponsoren een diepe zucht: “Eindelijk kunnen we na twee jaar weer ons evenement voor alle Aalsmeerders verwezenlijken. We maken op 4 september een einde aan het lange wachten en het wordt een echte happening.”

Al langer bestond de wens om het vuurwerk op muziek te laten plaatsvinden en dat gaat nu gebeuren. Dat klinkt simpel, maar is op de open en weidse Westeinderplassen niet eenvoudig. De voorbereidingen zijn na het vuurwerk van 2019 al begonnen. Radio Aalsmeer zal de muziek om 23.00 uur op 4 september via 105.9 FM ten gehore brengen, tegelijkertijd met het vuurwerk. Cruciaal is dat dit helemaal synchroon verloopt. Tests hebben uitgewezen dat dit technisch kan.

Vuurwerk op muziek

Lennart Bader ontving dit jaar een koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor Radio Aalsmeer. Hij heeft zijn medaille te danken aan zijn werkzaamheden als presentator, technicus en bestuurslid. Maar Lennart is ook verbonden aan de organisatie van Armin van Buuren. Lennart: “Er zitten allerlei soorten muziek in de band die we gaan gebruiken, ook wel heel verrassende. Belangrijk is natuurlijk dat het past bij vuurwerk. Ik denk dat de mix goed geslaagd is.”

Op de uitgekozen muziek heeft Frits Pen het vuurwerk ontworpen. Hij is enthousiast over het resultaat: “Vuurwerk en muziek zijn een prachtige combinatie. Vuurwerk is emotie, maar dat wordt door de muziek nog versterkt. Het komt er wel op aan dat de uitvoering heel precies verloopt. De snelheid van het vuurwerk en de muziek moeten naadloos aansluiten. We gaan het doen op 4 september.”

Grootste sound system

Om te zorgen dat iedereen de show zo goed mogelijk kan beleven zal de muziek van de show live via Radio Aalsmeer worden uitgezonden. “Denk aan een drive-in bioscoop waarbij je vanuit de auto naar een film op een groot doek kijkt en naar het geluid luistert via de autoradio. Dit werkt op dezelfde manier, alleen dan op grotere schaal”, leg Lennart Bader van de omroep uit. Mike Multi vult aan: “We roepen iedereen die op het water gaat kijken op om een FM radio mee te nemen en af te stemmen op 105.9 FM. Als alle boten dat doen vormen ze samen het grootste sound system van Aalsmeer!”

Lennart benadrukt dat het belangrijk is om te luisteren via een FM radio. Dit werkt het beste in de buurt van het vuurwerk. Luisteren via internet, de kabel of TV wordt vanwege de grotere vertraging sterk afgeraden. Muziek en vuurwerk lopen dan niet meer gelijk op, het effect van wederzijdse versterking van muziek en vuurwerk gaat verloren en dat werkt bijzonder irritant. Bij de Watertoren en op het Surfeiland worden speakers geplaatst en is een FM radio dus niet nodig.

Foto: Van links naar rechts: Lennart Bader (Radio Aalsmeer), Mike (Multi) van der Laarse en Bass Henneman (Bass4events) voor de Watertoren.