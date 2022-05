Vrouwenensemble Davanti houdt open repetitie

Aalsmeer – Hou je van zingen? Spreekt een kleinschalig koor je aan? Kom dan eens een vrijblijvend een repetitie bijwonen bij Aalsmeers vrouwenensemble Davanti. Het inmiddels elf vrouwen tellende koor kan best wat extra volume gebruiken! Gezocht worden enthousiaste vrouwen die al enige koorervaring hebben, van een muzikale uitdaging houden en zich thuis voelen in een klein, gedreven en gezellig ensemble. Op het programma staat vooral a-capella gezongen muziek in allerlei talen waarbij de klassieke muziek toch wel de boventoon voert. Tijdens de repetities wordt er naast het instuderen van het repertoire ook veel aandacht besteed aan stem, adem, en zang technieken. Eens per maand is er coaching van een professionele zangdocent.

Wil je een repetitie bijwonen? Dan ben je op dinsdagavond 7, 14 en/of 21 juni van 20.00 tot 22.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis van Kudelstaart. Meer informatie over het ensemble is te lezen op www.davanti.nl