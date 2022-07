Vrijwilligers verrassen  Dagopvang de Nostalgie

Amstelhoek – De storm Corrie zorgde voor veel overlast ook bij Nostalgie in de Amstelhoek. De hele overkapping ging de lucht in en dat net voor de zomer. Wat nu? Wat moet er nu en dan zo dat het niet meer omgaat bij een storm. Hoe moeten nu de cliënten lekker buiten zitten en niet in de zon.

Dankzij Jolanda en Willem Engel en Chris Ende werd er kosteloos een prachtige overkapping neergezet. Dankzij Adrie Straathof werden de zijkanten voorzien van stenen en grond, want het idee was om Hedera als afscheiding neer te zetten.

JP en Carla Meijer, plaatsten het gaas in de zijwanden, zodat de Hedera`s van Jaap Drost geplant konden worden. Daarop hebben JP en zijn vrouw Carla het tafereeltje met doek helemaal afgemaakt. Wat zijn ze er super blij mee.

Sponsors namens iedereen ‘Dank jullie wel!!We kunnen nu heerlijk weer buiten en uit de zon zitten!!’