Vrijwilligers G-tennis op bezoek bij De Lotusbloem

Aalsmeer – De vrijwilligers van de G-tenniscommissie van Tennisvereniging Kudelstaart willen zoveel mogelijk kinderen en volwassenen kennis laten maken met tennis. Zeker ook mensen met een verstandelijke beperking. Voor kinderen van Kinderdagcentrum De Lotusbloem van Stichting Ons Tweede Thuis is het lastig om naar het tennispark zelf te gaan. Daarom brachten de vrijwilligers tennis naar de kinderen toe. Ze organiseerden woensdag 3 augustus een gezellige sportieve tennismiddag op de locatie waardoor ze alle kinderen uit konden dagen met leuke tennisspelletjes.

Chantal, John en Ilse gingen met de kinderen aan de slag op een geïmproviseerd tennisveldje. Daar konden ze met een echt tennisracket proberen de bal terug over het net te slaan of met een speciaal racket met een netje de bal proberen te vangen. Bij een ander onderdeel moesten ze de ballen van pionnetjes af slaan of gooien. En bij een klein bowlingbaantje konden ze punten scoren door zoveel mogelijk pionnen te raken door de bal te slaan, te gooien of te schoppen. Het was een geslaagde middag. Ieder kind kon op zijn of haar eigen tempo deelnemen en met plezier laagdrempelig kennismaken met tennis. Op het tennisbaantje zag de begeleiding bij sommige kinderen zelfs verrassende momenten.

Door het enthousiasme van de deelnemers wil de G-tenniscommissie ook naar andere locaties van Stichting Ons Tweede Thuis om meer mensen met een beperking kennis te laten maken met tennis. De Lotusbloem was de eerste in rij, ook omdat dit kinderdagcentrum hun erepodium aan de G-tennis heeft geschonken. Hiervoor zijn de vrijwilligers van de commissie zeer dankbaar. Nu kunnen ze bij toernooien de winnaars extra in de spotlights zetten.