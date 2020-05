Vrijdag vijfde ‘Mark en Eric Pubquiz Show’

Aalsmeer – Met meer dan 175 meespelende teams zette het team van ‘De Mark en Eric Show’ tijdens Woningsdag een record neer. Aanstaande vrijdag 15 mei zitten er waarschijnlijk weer vele huishoudens voor de radio en televisie gekluisterd, want dan vindt de vijfde ‘Mark en Eric Pubquiz Show’ plaats.

De quiz bevat meerdere categorieën met algemene vragen zodat jong en oud vanuit heel Nederland mee kan doen. Daag gerust vrienden of familie uit die woonachtig zijn in andere woonplaatsen, want na afloop wordt het eindklassement bekend gemaakt.

Meedoen kan via Radio Aalsmeer TV (Caiway kanaal 12, of radioaalsmeer.nl/tv). Op www.markeneric.nl is een digitaal antwoordformulier te vinden die tijdens de quiz gebruikt zal worden. “We zijn elke keer blij verrast als we zien hoeveel teams er meedoen. Door middel van Zoom en de videobeelden, die uitgezonden worden op het tv-kanaal van Radio Aalsmeer, luiden wij met alle deelnemers het weekend in en hebben we weer even het gevoel van samen zijn”, aldus sidekick Kees Sparnaaij.

“Door in te loggen met Zoom kan er bij elkaar in de huiskamer gekeken worden, wat handig is voor de huiskamerbattles. De prijs? 1,5 meter eeuwige roem!” De ‘Mark en Eric Pubquiz Show’ is op 15 mei van 20.00 tot 22.00 uur. Informatie over deelname aan de Pubquiz is te vinden op www.markeneric.nl.