Vrijdag première Revue ‘In de 70e Hemel’

Kudelstaart – Vrijdag 3 november is de feestelijke première van de Kudelstaarte Revue ‘In de 70e Hemel’. Het doek gaat open, zodat de toneelspelers en danseressen van de Blackbird Dans Centre op het podium kunnen stralen, dat alle technische hoogstandjes tot leven komen en dat de lach door het Dorpshuis mag klinken. Verwacht een groot aantal hilarische gebeurtenissen en verwikkelingen afgewisseld met swingende dansacts en vrolijke liedjes. Maar buiten dat zijn er ook nummers die tot nadenken aanzetten en een gevoelige snaar kunnen raken.

Maar de rode draad is een ongedwongen avondje uit voor jong en oud. Uiteraard gaat vrijdag tijdens de eerste voorstelling de rode loper uit, is er een smakelijke traktatie en een extra beleving. De vereniging bestaat dit jaar 70 jaar en dat vormde voor creatief brein achter dit alles Tineke van Kleef genoeg inspiratie voor veel komisch toneelspel. Maar ook de hoogtepunten uit eerdere revues zijn in deze voorstelling verweven. De voorstelling op 3 november is nog niet helemaal uitverkocht, dus u/jij kunt er bij zijn.

Behalve vrijdag aanstaande is de revue ook te zien op de vrijdagen 10 en 17 november en zaterdag 18 november in Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg. Daarnaast zijn er enkele voorstellingen voor een besloten gezelschap, onder andere voor de OVAK. De tickets zijn te koop voor 12,50 euro online via www.toneelverenigingkudelstaart.nl, maar ook bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en Slijterij Van Lammeren in Kudelstaart. Graag contant en gepast betalen. Alle voorstellingen beginnen om 20.15 uur en de zaaldeuren gaan open vanaf 19.30 uur.

Foto: De enthousiaste dansers van Blackbird Dance Centre.