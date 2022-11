Vriendschap thema van Gedichtendag 2023

Aalsmeer – Op donderdag 26 januari 2023 organiseert KCA Podiumkunsten & Literatuur de jaarlijkse Gedichtendag. Amateurdichters, woordkunstenaars en poëzieliefhebbers worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Zij kunnen hun pennenvruchten insturen vóór 1 januari 2023, naar Haremakerjcp@hetnet.nl.

De bijdrage wordt in een bundel opgenomen en in de avond van 26 januari door de dichter zelf voorgedragen. Het thema is ‘Vriendschap’. Er is geen limiet aan het aantal woorden. Wel wordt geadviseerd om het gedicht in Garamond 24 aan te leveren, dit in verband met een eenduidige opmaak in de bundel.

Het boekje is op de avond zelf aan te schaffen voor 3 euro als je voordraagt, bezoekers betalen 5 euro. De bundel is daarna verkrijgbaar bij Boekhuis Aalsmeer. Locatie voor de Gedichtendag is cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat 4.