Vriendengroep ‘het Veengat’ steunt Buurtkamer De Kwakel

De Kwakel – Afgelopen maand was er weer een editie van Obstakel in De Kwakel. Ondanks het gure weer waren er genoeg deelnemers om er een geslaagde dag van te maken. Mooie bijkomstigheid van dit evenement is, dat vrijwilligers die zich aanmelden, mee mogen delen in de opbrengst en dat naar goeddunken mogen schenken aan een zelfgekozen bestemming. Vriendengroep ‘het Veengat’’, vernoemd naar het water het Veengat liggend achter de Boterdijk in De Kwakel, had als bestemming de Buurtkamer in De Kwakel gekozen, waar één van de vriendinnen vaste vrijwilliger is.

Afgelopen vrijdagochtend werd vóór het jaarlijkse vriendenweekend uit, de Buurtkamer overvallen en verrast met gebak, een flinke dosis herrie en gezelligheid en een cheque met een bedrag van € 300,-.

Met een kort woordje om de aanwezigen uit te leggen vanwaar deze invasie plaats vond, werd de cheque overhandigd. De aanwezige gasten waren aangenaam verrast en hebben met een applaus de vriendengroep bedankt.

Wilt u nu ook eens meemaken hoe gezellig en soms verrassend de Buurtkamer in De Kwakel is? Elke vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom in het Dorpshuis van De Kwakel.