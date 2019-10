Voorlichting op scholen over veiligheid

Aalsmeer – Van 7 tot 13 oktober is het de week van de veiligheid. Om ook de jonge inwoners van de gemeente Aalsmeer voor te lichten over veiligheid gaan burgemeester Gido Oude Kotte, de politie en brandweer gezamenlijk op bezoek bij de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Deze week was het eerste voorlichtingsbezoek bij de groepen zeven van de Antoniusschool in Kudelstaart.

In een brandweerwagen kwam de burgemeester aanrijden op het schoolplein. De leerlingen van groep zeven stonden daar al te wachten. Terug in de klas werd er voorlichting gegeven over veiligheid. “De politie en de brandweer doen ontzettend belangrijk werk. Goed om kinderen daarbij te betrekken en daar over te informeren. Daarnaast is het belangrijk om kinderen te leren wat zij zelf kunnen doen op het gebied van veiligheid”, aldus burgemeester Oude Kotte.

Van inbraken tot overvallen

Kim van de politie vertelde over haar werk. Over de verschillende situaties waarin de politie haar werk doet. Van inbraken en verkeersongelukken tot aan gewapende overvallen. Hierover stelden de leerlingen ook spannende vragen. Daarnaast vertelde ze dat leerlingen ook zelf keuzes kunnen maken om een situatie veiliger te maken. Hierover krijgen ze in groep acht nog een uitgebreid lesprogramma.

Rookmelder

Rob van de brandweer vroeg of de leerlingen thuis een brandmelder hadden. Want als je slaapt ruik je geen rook als er brand is in huis. Dat weten veel mensen niet, en daarom is een rookmelder zo belangrijk. Hij liet ook zien hoe snel rook zich verplaatst in huis en hoe moeilijk je dan nog de weg naar buiten kan vinden. Om dit te ervaren mocht een leerling met een geblindeerde bril op, de uitgang van de klas zoeken. Dat viel niet mee!