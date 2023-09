Voorleeslunch voor ouderen in bibliotheek

Aalsmeer – Ieder jaar vindt op Nationale Ouderendag de Nationale Voorleeslunch plaats. In bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen lezen bekende en minder bekende Nederlanders het verhaal voor dat speciaal hiervoor geschreven wordt. Dit jaar is Ronald Giphart de schrijver van het verhaal.

Kom op vrijdag 6 oktober in de Bibliotheek aan de Marktstraat genieten van het verhaal dat voorgelezen wordt door wethouder Willem Kikkert en van Nederlandse muziek gezongen door Sylvia Aimee. Restaurant De Oude Veiling zorgt voor koffie en thee en een broodje.

De voorleeslunch is van 11.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via de website van de bibliotheek (www.debibliotheekamstelland.nl) of door te bellen naar de bieb in Aalsmeer: 0297-325905 (dagelijks bereikbaar vanaf 13.00 uur). De Nationale Voorleeslunch wordt georganiseerd door Bibliotheek Aalsmeer in samenwerking met Cultuurpunt Aalsmeer, ESA, restaurant De Oude Veiling en Participe Amstelland.