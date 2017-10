Voorleesexpress nu ook in Aalsmeer!

Aalsmeer – Voorlezen is een bijzonder belangrijk onderdeel in de taalontwikkeling van kinderen. En kinderen vinden het heerlijk: lekker wegdromen in de wereld van het boek! En ze kunnen het verhaal niet vaak genoeg horen.

Maar in gezinnen met een taalachterstand is voorlezen soms een probleem. En daar willen de voorlezers die verbonden zijn aan de Voorleesexpress graag een handje bij helpen. Een vrijwilliger komt 20 weken lang elke week op een vaste middag of avond een uurtje voorlezen en er is natuurlijk ook tijd voor een praatje en zo zijn kind en ouder op een enthousiaste manier met taal bezig. De bedoeling is dat (een van) de ouders het na verloop van tijd zelf overnemen.

De initiatiefnemers van de Voorleesexpress gaan aan de slag om voorleesvrijwilligers en gezinnen aan elkaar te koppelen. Van de leesvrijwilliger wordt het volgende verwacht:

minimaal 18 jaar, betrouwbaar en makkelijk kunnen communiceren

enthousiasme voor (voor)lezen, 20 weken, eens per week een uur op een vaste avond of middag

goede beheersing van de Nederlandse taal

affiniteit met kinderen

Verklaring Omtrent het Gedrag (geregeld via de organisatie)

Lijkt het je wat om voor te lezen of wil je juist, dat je in contact komt met iemand die in je gezin zou willen voorlezen, kom dan eens een praatje maken bij Het Taalpunt in de bibiliotheek in de Marktstraat. Het taalpunt is geopend op dinsdag van 11.00 uur tot 1 uur ’s middags.

Foto: Soda Producties