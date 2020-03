VoorleesExpress gaat digitaal door

Aalsmeer – De VoorleesExpress is een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Er komt een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven ze ernaar dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Nu er door de corona-crisis geen bezoeken thuis meer kunnen plaatsvinden, hebben de vrijwilligers van de VoorleesExpress Amstelland besloten om in ieder geval de komende tien weken digitaal voort te zetten. Denk daarbij aan voorlezen via Facetime, Skype of Zoom.

Digitaal voorlezer worden? Aanmelden kan via voorlezen@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl, via online formulier: https://bit.ly/3dh8hdH of bel naar 06-82969829. Zodra je bent aangemeld, wordt er contact met je opgenomen en uitgelegd hoe je een en ander aanpakt via videochat. Wil je al kijken hoe leuk dat kan zijn, bekijk dan het filmpje van voorlezer Carien: https://www.youtube.com/watch?v=MFe2RrXWqq4. Ben je niet zo behendig met digitale middelen of vind je het gewoon niet zo leuk om digitaal voor te lezen, laat het weten bij aanmelding via bovenstaande kanalen. Dan wordt er contact opgenomen zodra de corona-crisis over is.