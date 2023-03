Voorjaarswerk in het Seringenpark

Aalsmeer – Als het voorjaar aanbreekt is het tijd voor de werkgroep Seringenpark om de vrijwilligers te vragen te helpen bij het opknappen van het park. Met tien enthousiaste mensen werd er gesnoeid, geknipt, geharkt en geplant. Via de Historische Tuin werden er weer seringenstruiken aangeleverd om bij te planten. En van rozenkweker Dirk Alderden kreeg de werkgroep tientallen rozenstruiken die straks de vakken met de net aangeplante meidoorns gaan opfleuren. Voor hovenier Harmen Colijn blijft er nog genoeg werk over om er voor te zorgen dat het park in dit speciale ‘Jaar van de Sering’ prachtig bij ligt.

Straks in mei als de ruim honderd variëteiten bloeien is goed te zien hoe verschillend de bloemen zijn, qua kleur en vorm. De oudste seringenvariëteit is de ‘Charles X’, gewonnen in 1831 in Frankrijk. Deze heeft mooie donkerpaarse bloemen. Een van de jongste is de enkele witte ‘Riet Bruidegom’, door Eveleens Maarse in 1950 gewonnen. In het Flower Art Museum is momenteel een tentoonstelling met affiches die André Csizik door de jaren heen verzameld heeft. Csizik was een vermaard bloemenarrangeur. Ook naar deze inwoner van Aalsmeer is een sering vernoemd die in het park te zien is. En wat te denken van de ‘Helena Agatha Keessen’, de witte ‘Prinses Beatrix’ of de meer dan een eeuw oude ‘Marechal de Bassompierre’. Allemaal mooie namen van prachtige, geurende bloemen waar in mei weer van genoten kan worden.

Foto: Sjaak Koningen