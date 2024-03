Voorjaarsklanken bij Jazz aan de Amstel

Regio – Singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet neemt u mee tijdens een gezellige en muzikale middag waarbij u, onder het genot van een hapje en een drankje, kunt genieten van bekende Jazz-standards, eigen songs en vernieuwde versies van bekende liedjes. Deze keer zijn naast de ritmesectie bestaande uit Joos van Leeuwen, Peter Bergman en Jeroen Molenaar, zanger Joop Tertaas en saxofonist Paul van der Feen te gast. Het belooft een bijzonder gezellige middag te worden! Met Joop Tertaas is het altijd feest! Joop ontdekte pas op latere leeftijd zijn zangtalent en heeft sindsdien meegedaan aan meerdere tv-programma’s zoals ‘All Together Now’ en ‘Thank You For The Music’. Joop zingt uit het hart met Amsterdams gevoel en neemt u mee terug in de tijd met echte, ouderwetse Crooner songs. Naast dat hij als entertainer te zien is op feesten, partijen en dinershows heeft hij een eigen repertoire met Nederlandstalige liedjes. Paul van der Feen wordt beschouwd als één van Nederlands toonaangevende saxofonisten. Als lid van het Metropole Orkest speelde hij met talloze sterren als Chaka Khan, Elvis Costello en Gregory Porter. Daarnaast participeerde hij solistisch in verschillende met een Grammy Award bekroonde opnamen en sleepte hij met zijn eigen jazz kwartet twee Deloitte Jazz Awards binnen.

Gastvrouw

Uw gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is een muzikaal entertainer in hart en nieren. Zo heeft zij opgetreden met vele nationale en internationale artiesten, en geeft zij zang- en pianoles in haar studio in Uithoorn. Daarnaast brengt ze haar eigen muziek uit. Dit resulteerde in 2005 in haar album ‘Come Lounge With Me’ en tien jaar later, in 2015, haar tweede album genaamd ‘Listen 2 Me’ onder de naam Sweet & Co. Zij schreef en produceerde dit album samen met pianist en producer Joos van Leeuwen, die ook dit keer zijn vertrouwde plek achter de piano zal innemen.

Het vindt 24 maart plaats, van 15.30 tot 18.00 uur, bij Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn. Let op: kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij binnenkomst. Kinderen t/m 12 jaar gratis entree.